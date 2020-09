9 сен 2020



Сборник MARK BOALS & RING OF FIRE выйдет осенью



Девятого октября на Frontiers Records состоится релиз компиляции MARK BOALS & RING OF FIRE, "All The Best!", фрагмент из которой, композицию "Ring Of Fire", можно услышать ниже.



Трек-лист:



CD1 - Mark Boals



"Jane"

"Broken Heart"

"I’m Sorry"

"My Turn"

"Find Our Way"

"Ring Of Fire"

"Death Row"

"Keeper Of The Flame"

"Alone"

"Battle Of The Titans"

"Betrayed"

"Lady Babylon"

"Between Two Mirrors"

"Through The Endless Night"

"Up To You"

"Garden Of Pain"



CD2 - Ring Of Fire



"Circle Of Time"

"The Oracle"

"Take Me Home"

"My Deja Vu"

"Blue Sky"

"Ghost Of America"

"Invisible Man"

"Lapse Of Reality"

"You Were There"

"Perfect World"

"Darkfall"

"Mother Russia"

"Land Of Frozen Tears"

"Our World"







+1 -1



просмотров: 164