сегодня



Новая песня DESOLATOR с участием лидера NILE



"The Great Law Of the Dead", новая песня группы DESOLATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sermon Of Apathy", выход которого запланирован на 4 сентября на Black Lion Records. Гостем на треке стал Karl Sanders из NILE.



Трек-лист:



"Portal Tomb"

"Adversarial Doctrine"

"Creatures Of Habit"

"Methods Of Self-Deception"

"The Human Condition"

"Vaticide"

"The Great Law Of The Dead"







+0 -1



просмотров: 133