сегодня



Новая песня CRAFTING THE CONSPIRACY



"Equilibrium (Earthbound II)", новая песня группы CRAFTING THE CONSPIRACY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Cosmic Key II, выход которого запланирован на 28 августа. Запись проходила вместе с Connor'ом Reibling'ом в Hollowed Studios и Brojob'ом, за оформление отвечал Caelan Stokkermans из Caelan Stokkermans Arts (The Acacia Strain, Soreption, Lorna Shore). В качестве гостей в записи принимали участие Michael Alvarez (Flub), Jamie Hanks (I Declare War), и Christina Rotondo, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Prologue" (feat. Berry)

"Autonomy Of Ascension" (feat. Michael Alvarez of Flub, Jamie Hanks of I Declare War)

"Serenisis"

"Equilibrium/Earthbound II" (feat. Christina Rotondo)

"Cosmic Key I: Aberration"

"Cosmic Key II: Polymerization"

"Cosmic Key III: Dream Sequence"

В





+0 -1



просмотров: 67