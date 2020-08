все новости группы







Новый альбом GHOULHOUSE выйдет осенью



Новый альбом GHOULHOUSE выйдет осенью



Horror Pain Gore Death Productions объявили о заключении контракта с группой GHOULHOUSE, в состав которой входят Rogga Johansson (Paganizer, Ribspreader, Revolting) и Håkan Stuvemark (Wombbath) и выпустят дебютную пластинку коллектива, Rigor Mortis Intermezzo, одиннадцатого сентября на CD и в фиуромо варианте:



"Maze Of Human Bones"

"The Beast Of The Morgue"

"Necroholics Anonymous"

"Rigor Mortis Intermezzo"

"Loveshack Graveyard"

"Ghoulhouse Theme"

"Rotten Flesh Ballet"

"Needle And Thread For The Rotting Undead"

"Sawlaw"

"Zombified And Berserk"

"Ghoulhouse"

"Decomposition Beat"







