Детали переиздания REVEREND

Лейбл VIC Records 30 октября переиздаст EP "A Gathering Of Demons" группы REVEREND, в которой пел вокалист METAL CHURCH Дэйв Уэйн. Новое издание будет содержать бонусы: пересведённые в 2019 году треки, кавер на песню UFO "Lights Out", концертные записи и раритетный студийный материал.
Барабанщик REVEREND Todd Stotz полностью ремикшировал следующие треки:
“Massacre The Innocent”
“Down”
“Stealing My Mind”
“Legion”
“Lights Out” (UFO cover)
Оригинальный микс:
“Massacre The Innocent”
“Down”
“Stealing My Mind”
“Legion” (musical and lyrical re-working of Metal Church’s ”Fake Healer")
Бонус-треки:
“Legion” (live in San Antonio, Texas - 2002)
“Start The Fire” (live in San Antonio, Texas - 2002)
David’s Vocals Recording In The Studio (outtake)
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