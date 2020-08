сегодня



Детали переиздания REVEREND



Лейбл VIC Records 30 октября переиздаст EP "A Gathering Of Demons" группы REVEREND, в которой пел вокалист METAL CHURCH Дэйв Уэйн. Новое издание будет содержать бонусы: пересведённые в 2019 году треки, кавер на песню UFO "Lights Out", концертные записи и раритетный студийный материал.



Барабанщик REVEREND Todd Stotz полностью ремикшировал следующие треки:



“Massacre The Innocent”

“Down”

“Stealing My Mind”

“Legion”

“Lights Out” (UFO cover)



Оригинальный микс:



“Massacre The Innocent”

“Down”

“Stealing My Mind”

“Legion” (musical and lyrical re-working of Metal Church’s ”Fake Healer")



Бонус-треки:



“Legion” (live in San Antonio, Texas - 2002)

“Start The Fire” (live in San Antonio, Texas - 2002)

David’s Vocals Recording In The Studio (outtake)







