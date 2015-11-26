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Детали переиздания REVEREND



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Лейбл VIC Records 30 октября переиздаст EP "A Gathering Of Demons" группы REVEREND, в которой пел вокалист METAL CHURCH Дэйв Уэйн. Новое издание будет содержать бонусы: пересведённые в 2019 году треки, кавер на песню UFO "Lights Out", концертные записи и раритетный студийный материал.

Барабанщик REVEREND Todd Stotz полностью ремикшировал следующие треки:

“Massacre The Innocent”
“Down”
“Stealing My Mind”
“Legion”
“Lights Out” (UFO cover)

Оригинальный микс:

“Massacre The Innocent”
“Down”
“Stealing My Mind”
“Legion” (musical and lyrical re-working of Metal Church’s ”Fake Healer")

Бонус-треки:

“Legion” (live in San Antonio, Texas - 2002)
“Start The Fire” (live in San Antonio, Texas - 2002)
David’s Vocals Recording In The Studio (outtake)

Rare REVEREND Compilation Featuring Late METAL CHURCH Singer DAVID WAYNE Now Scheduled For October; Complete Details Revealed



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