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DarkSide

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8 авг 2020 : 		 DARKSIDE в SPOTIFY
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DARKSIDE в SPOTIFY



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❗🔥 Darkside открыл свой плейлист на модном стриминг-сервисе Spotify, который в середине июля пришёл в Россию. Наш плейлист обновляется один-два раза в неделю и идёт в ногу с новостями на сайте: мы добавляем в него все новые треки и композиции с новых релизов, о которых пишем на сайте. Сервис условно-бесплатный, без подписки на премиум-сервис можно слушать треки вперемешку, достаточно установить приложение, а вот если открыть его на компьютере или установить приложение, там можно выбирать и перематывать.

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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Lord Iscariah


8 авг 2020, 12:41		Зашкварились в край! Лукашенко на вас не хватает!

Sandro


8 авг 2020, 12:55		Мы же только что выяснили, что они воруют деньги у музыкантов.. А потом все удивляются почему кругом одни Бузовы и Моргенштерныи нет нормальной музыки.

ElectricRetard


8 авг 2020, 13:17		Ну още удобно.

antonio.podnacco


8 авг 2020, 13:29		Продались. Отписка.

hansi_hrb


8 авг 2020, 13:30		Подброшу дровишек. Кстати а кто мешает металлу делать качественные и крутые видосы как те же Литтл Биг, или Хаски. Или например всякие прикольные темы которые снимают Roho, Клепнев и прочие интересные продакшены. Те же слипы и всякие Машрумы получают нехилые баллы за имидж, но остальные только ноют про моргенштернов спутифай и сидят потрескивая косухами да выпуская уебищные клипы времен первого death is just the beginnig. Да ларин круче визуал выдает чем опытные ноющие дядьки. В общем разговоры о том, что дескать металл близок к классике и ваще интеллектуальный жанр похоже более на иронию) Да есть конечно видосы от файв фингеров, ганзов, и авенгед севенфолдов, но основная масса ленивое унылое говно, которое заслуженно болтается в сточных водах ютуба и прочих сервисов. Сейчас крутой музыки валом, а вот донести ее до слушателя, да так что б зацепило, надо уметь, и не плакать) кстати того же морргенштерна можно слушать бесплатно) он не ноет, хоть и уебок.

hansi_hrb


8 авг 2020, 13:32		кстати может в плей лист добавлять музыку из рецензий? Типа вышла реца, добавили пару треков для ознакомления.


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