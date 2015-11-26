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DARKSIDE в SPOTIFY
❗🔥 Darkside открыл свой плейлист на модном стриминг-сервисе Spotify, который в середине июля пришёл в Россию. Наш плейлист обновляется один-два раза в неделю и идёт в ногу с новостями на сайте: мы добавляем в него все новые треки и композиции с новых релизов, о которых пишем на сайте. Сервис условно-бесплатный, без подписки на премиум-сервис можно слушать треки вперемешку, достаточно установить приложение, а вот если открыть его на компьютере или установить приложение, там можно выбирать и перематывать.
👉🏻 Подписывайтесь: Новинки металла с Darkside.ru
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