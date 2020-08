сегодня



Музыканты PERIPHERY и SLAVES в KING MOTHERSHIP



Группа KING MOTHERSHIP, в состав которой входят участники PERIPHERY Spencer Sotelo и Matt Halpern и басист SLAVES Tai Wright, выпустят дебютную пластинку, получившую название "The Ritual", второго октября на 3DOT Recordings. Первый сингл из этого релиза, "Cosmic Meltdown", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Hope



02. Cosmic Meltdown



03. Gold



04. Only You



05. Babby



06. Goodnight My Darling



07. Death Machine



08. The Ritual



09. Ego 101



10. The Devil's Train



11. Imminent Distortion



12. I Stand Alone (feat. Plini)



















