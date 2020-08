сегодня



Новая песня DEHUMAN REIGN



"Perish Or Subdue", новая песня группы DEHUMAN REIGN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Descending Upon The Oblivious", выход которого запланирован на 23 октября на FDA Records. Запись проходила в Englsound Studio вместе с Tobias'ом Engl'ом, а сведением и мастерингом занимался Alexander Krull (Atrocity, Leaves’ Eyes) в Mastersound Entertainment.



Трек-лист:



"Perish Or Subdue"

"Kill To Live"

"Serenade To The Blood Moon"

"Prelude To Aberration"

"Obscure Affliction"

"Repay Your Dept In Blood"

"Interlude - Beyond The Looking Glass"

"Caputo"

"Eternity’s Embrace"

"The In Vitro Overture"

"Project GECU"

"Self Induced Mass Extinction"







+0 -0



просмотров: 184