Новое видео OMEGA DIATRIBE



"Mirror Neuron", новое видео группы OMEGA DIATRIBE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Metanoia", выходящего 4 сентября в Европе и Великобритании, а 11 сентября — в Японии и Северной Америке на Metal Scrap Records.



Трек-лист:



"You Can't Save Me"

"Grinder Of Self"

"Parallel"

"Death Touch"

"Isolation"

"Global Fire"

"Metanoia"

"Mirror Neuron"

"Coronal Mass Ejection"

"Long"







