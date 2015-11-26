Новое видео OMEGA DIATRIBE

"Mirror Neuron", новое видео группы OMEGA DIATRIBE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Metanoia", выходящего 4 сентября в Европе и Великобритании, а 11 сентября — в Японии и Северной Америке на Metal Scrap Records.
Трек-лист:
"You Can't Save Me"
"Grinder Of Self"
"Parallel"
"Death Touch"
"Isolation"
"Global Fire"
"Metanoia"
"Mirror Neuron"
"Coronal Mass Ejection"
"Long"
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