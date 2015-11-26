Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 143
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 67
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 45
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 41
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 38
[= ||| все новости группы



*

Legend

*
| - |

|||| сегодня

Умер гитарист LEGEND



*
zoom
*
* *
Брат гитариста LEGEND, Neil Haworth, сообщил о том, что его брат Пит ушёл из жизни:

«С разбитым сердцем вынужден сообщить всем вам, что мой лучший друг, наставник и брат Пит ушёл утром — вся семья опустошена этой потерей, и его будет не хватать не только близким друзьям, но сотням поклонников по всему миру. Покойся с миром, Пит».

Guitarist Pete Haworth From NWOBHM Band LEGEND Passes



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 304

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом