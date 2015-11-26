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Умер гитарист LEGEND



Брат гитариста LEGEND, Neil Haworth, сообщил о том, что его брат Пит ушёл из жизни:



«С разбитым сердцем вынужден сообщить всем вам, что мой лучший друг, наставник и брат Пит ушёл утром — вся семья опустошена этой потерей, и его будет не хватать не только близким друзьям, но сотням поклонников по всему миру. Покойся с миром, Пит».







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