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Видео с текстом от DIE KREATUR



Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку DIE KREATUR, проекта DIE KREATUR, в состав которого входят Dero Goi (Oomph!) и Chris Harms (Lord Of The Lost), "Gott Verdammt". Этот трек взят из дебютного альбома "Panoptikum", выход которого состоялся двадцать второе мая. http://diekreaturband.de/







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