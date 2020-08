сегодня



Новая песня RAMOS



Гитарист Josh Ramos (Hardline, The Storm, Two Fires) седьмого августа на Frontiers Music Srl выпустил новый сольный альбом "My Many Sides", в записи которого в качестве гостей принимали участие Eric Martin (Mr. Big), Danny Vaughn (Tyketto), Harry Hess (Harem Scarem), Joe Retta (Heaven & Earth), Terry Ilous (XYZ), John Bisaha (The Babys), Tony Harnell (ex-TNT) и Tony Mills (ex-Shy, TNT). Композиция "Blameless Blue" доступна ниже.



Трек-лист:



"Today’s The Day" (Joe Retta on vocals)

"Unbroken" (Terry Ilous on vocals)

"Blameless Blue" (Danny Vaughn on vocals)

"Immortal" (Tony Harnell on vocals)

"Same Ol’ Fears" (Joe Retta on vocals)

"I've Been Waiting" (Harry Hess on vocals)

"Moving On" (John Bisaha on vocals)

"Forefather" (Eric Martin on vocals)

"Too Good To Be True" (Joe Retta on vocals)

"Ceremony" (Instrumental)

"All Over Now" (Joe Retta on vocals)

"I'm Only Human" (Tony Mills on vocals)







