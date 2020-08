сегодня



Участники DREAM THEATER, ANGRA в THE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE



"", новое видео группы THE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE, в состав которого входят Aquiles Priester (ex-Angra & Tony MacAlpine, drums), Conner Green (также басист Haken), Kevin Moore (ex-Dream Theater, O.S.I., Chroma Key) и Luis Conte (помимо прочих играл в группе Phil Collins), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sonic Birth, выходящего 11 сентября на Metalville Records. В качестве специального гостя в записи принимал участие клавишник Derek Sherinian (Sons Of Apollo, ex-Dream Theater и другие):



"Metature"



"Comfortable Darkness"



"Killing True Beliefs"



"Fractional Emotion"



"A Formula For Happiness"



"Inner Cirlce"



"You And Me Alone"



"Hurt"



"Destiny Inc."



"Mind Treasures"



"With Others"







