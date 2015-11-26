Участники DREAM THEATER, ANGRA в THE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE
"", новое видео группы THE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE, в состав которого входят Aquiles Priester (ex-Angra & Tony MacAlpine, drums), Conner Green (также басист Haken), Kevin Moore (ex-Dream Theater, O.S.I., Chroma Key) и Luis Conte (помимо прочих играл в группе Phil Collins), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sonic Birth, выходящего 11 сентября на Metalville Records. В качестве специального гостя в записи принимал участие клавишник Derek Sherinian (Sons Of Apollo, ex-Dream Theater и другие):
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