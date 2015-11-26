Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEEP PURPLE в чартах 113
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 51
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 29
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
[= ||| все новости группы



*

Junkowl

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео JUNKOWL



*
zoom
*
* *
"Sickness Lives", новое видео группы JUNKOWL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Making Out With My Death":

"Snakecharmer"
"Quarantine Us All"
"Shake Me"
"Dead Hooker"
"Little Scum"
"Crawling Up My Feet"
"Sickness Lives"
"Relapse"
"Straitjacket"
"10,000 Vultures"

JUNKOWL вЂ“ вЂњSickness LivesвЂќ Video Streaming



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 66

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом