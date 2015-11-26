Новая песня AUÐN

"Eldborg", новая песня исландской блэк металл группы AUÐN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Vökudraumsins fangi, выход которого запланирован на тридцатое октября на Season Of Mist:
“Einn um alla tíð” (08:15)
“Eldborg” (04:08)
“Birtan hugann brennir” (05:33)
“Verður von að bráð” (05:50)
“Drepsótt” (03:16)
“Næðir um” (05:03)
“Horfin mér” (06:42)
“Á himin stara” (03:47)
“Ljóstýra” (05:54)
“Vökudraumsins fangi”
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).