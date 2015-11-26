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Auðn

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Страна
IcelandИсландия
Стиль
-



20 авг 2020 : 		 Новая песня AUÐN
| - |

|||| сегодня

Новая песня AUÐN



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"Eldborg", новая песня исландской блэк металл группы AUÐN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Vökudraumsins fangi, выход которого запланирован на тридцатое октября на Season Of Mist:

“Einn um alla tíð” (08:15)
 “Eldborg” (04:08)
 “Birtan hugann brennir” (05:33)
 “Verður von að bráð” (05:50)
 “Drepsótt” (03:16)
 “Næðir um” (05:03)
 “Horfin mér” (06:42)
 “Á himin stara” (03:47)
 “Ljóstýra” (05:54)
 “Vökudraumsins fangi”

AUГђN Unveils New Album Details, Shares First Single



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