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Auðn

Исландия

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20 авг 2020 : Новая песня AUÐN



сегодня



Новая песня AUÐN



"Eldborg", новая песня исландской блэк металл группы AUÐN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Vökudraumsins fangi, выход которого запланирован на тридцатое октября на Season Of Mist:



“Einn um alla tíð” (08:15)

“Eldborg” (04:08)

“Birtan hugann brennir” (05:33)

“Verður von að bráð” (05:50)

“Drepsótt” (03:16)

“Næðir um” (05:03)

“Horfin mér” (06:42)

“Á himin stara” (03:47)

“Ljóstýra” (05:54)

“Vökudraumsins fangi”







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