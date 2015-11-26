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CRYPT WALK на Horror Pain Gore Death Productions



Horror Pain Gore Death Productions объявили о заключении контракта с североамериканской грайндкор-командой CRYPT WALK и выпустят новый ЕР "Rot Gut Prophecies" двадцать пятого сентября.



Трек-лист:



"Breeding Filth"

"Head Cleaner"

"Wide Spread Neurosis"

"Company Man"

"Booze Mask"

"Every Day I Get Worse"

"Trash People"

"Hag Magnet"

"Pig Sticker"



Одна из песен из этого релиза, "Breeding Filth", доступна для прослушивания ниже.







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