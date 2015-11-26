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Crypt Walk

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United StatesСША
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CRYPT WALK на Horror Pain Gore Death Productions



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Horror Pain Gore Death Productions объявили о заключении контракта с североамериканской грайндкор-командой CRYPT WALK и выпустят новый ЕР "Rot Gut Prophecies" двадцать пятого сентября.

Трек-лист:

"Breeding Filth"
"Head Cleaner"
"Wide Spread Neurosis"
"Company Man"
"Booze Mask"
"Every Day I Get Worse"
"Trash People"
"Hag Magnet"
"Pig Sticker"

Одна из песен из этого релиза, "Breeding Filth", доступна для прослушивания ниже.

CRYPT WALK Sign To Horror Pain Gore Death Productions; Rot Gut Prophecies EP Set For September Release



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