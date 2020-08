Видео с текстом от POLTERGEIST

сегодня



POLTERGEIST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Feather Of Truth", взятую из одноимённого альбома, выпущенного летом на Metal Blade Records. За сведение и мастеринг отвечал V.O. Pulver в Little Creek Studio, а за оформление — Roberto Toderico. Альбом доступен на CD в диджипаке, на виниле в разворотном конверте (чёрный или золотой винилы) и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“Time At Hand”

“Saturday Night’s Alright For Rockin’”

“Feather Of Truth”

“The Attention Trap”

“Phantom Army”

“The Godz Of The Seven Rays”

“The Culling”

“Megalomaniac”

“Ambush”

“Thin Blue Line”

“Unholy Presence” (digipak bonus)

“Notion” (digipak bonus)







