21 авг 2020



Видео с текстом от SURMA



Группа SURMA опубликовали официальное видео с текстом на песню Reveal The Light Within", которая взята из выходящего шестого ноября на Metal Blade Records дебютного альбома The Light Within. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- lilac marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- grey / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- violet blue marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Rendition"

"Reveal The Light Within"

"Like The River Flows"

"Fire And Wind"

"Desire"

"The City Of Winds"

"The Selkie (Kópakonan)"

"Until It Rains Again"

"Emptiness (Is No More)"

"Cages Of Rage"

"Downfall"

"Lost To Time"

"Deconstruction"







+0 -1



просмотров: 236