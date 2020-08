Видео с текстом от LONEWOLF

сегодня



LONEWOLF выпустят новую работу, получившую название "Division Hades", двадцать пятого сентября на Massacre Records. За оформление отвечал Péter Sallai из Mortpaintgraphics, диск будет доступен в виде двойного диджипака, на виниле (разные цвета) и в цифровом варианте. За сведение и мастеринг отвечал Charles Greywolf в Studio Greywolf.



Трек-лист:



CD1 – Division Hades

“The Last Goodbye”

“The Fallen Angel”

“Division Hades”

“Manilla Shark”

“Underground Warriors”

“To Hell And Back”

“Alive”

“Lackeys Of Fear”

“Silent Rage”

“Drowned In Black”



CD2 – Into The Past We Ride (Rerecorded Tracks)

“The Call (Intro)”

“Into The Battle We Ride”

“The Dark Throne”

“Towards The Light”

“Forgotten Shadows”

“The Forgotten Valley Of Hades”

“1789”

“Witch Hunter”

“Sorcery”

“Erik The Red”



Официальное видео с текстом на "Underground Warriors" доступно ниже.







