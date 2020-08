сегодня



Видео с текстом от IRON ANGEL



"Bridges Are Burning", новое видео с текстом от группы IRON ANGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emerald Eyes", выход которого намечен на 2 октября на виниле, CD и в цифровом варианте на Mighty Music.



Трек-лист:



"Sacred Slaughter"

"Descend"

"Sands Of Time"

"Demons"

"What We're Living For"

"Emerald Eyes"

"Fiery Winds Of Death"

"Sacrificed"

"Bridges Are Burning"

"Heaven In Red"

"Dark Sorcery"







