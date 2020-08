сегодня



Кавер-версия DURAN DURAN от NOW OR NEVER



Группа NoN (ранее NOW OR NEVER), в состав которой входят бывшие музыканты PRETTY MAIDS Ricky Marx, опубликовали видео на собственное прочтение хита DURAN DURAN "Ordinary World".







+0 -0



просмотров: 127