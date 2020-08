все новости группы







Scordatura

Великобритания

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/Scordaturaofficial





25 авг 2020 : Новая песня SCORDATURA



сегодня



Новая песня SCORDATURA



"Disease Of Mind", новая песня группы SCORDATURA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mass Failure, выход которого запланирован на 25 сентября на Gore House Productions:



"Disease Of Mind"

"Skin Trophy"

"Nothing But Dust"

"Contorted Existence"

"World Devoured"

"The Flesh That Hates"

"Mass Failure"

"Immense Atrocity"

"Collapse Of Humanity"







+0 -0



просмотров: 135