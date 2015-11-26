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Новая песня SCORDATURA
"Disease Of Mind", новая песня группы SCORDATURA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mass Failure, выход которого запланирован на 25 сентября на Gore House Productions:
"Disease Of Mind"
"Skin Trophy"
"Nothing But Dust"
"Contorted Existence"
"World Devoured"
"The Flesh That Hates"
"Mass Failure"
"Immense Atrocity"
"Collapse Of Humanity"
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