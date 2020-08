все новости группы







31 авг 2020 : JON DAVISON на новом альбоме ANYONE



31 авг 2020



Группа ANYONE, в девяностые годы основанная Riz Story, Taylor'ом Hawkins'ом (Foo Fighters) и Jon'ом Davison'ом (YES), двадцать первого августа на TogethermenT Records выпустила новую пластинку, получившую название "On the ending earth...". Hawkins и Davison ушли из группы еще до первого контракта, который коллектив заключил в 2000 году с Roadrunner Records. Их дебютная пластинка была тепло встречена критиками.



Для нового диска Riz записал партии всех инструментов и пригласил трех гостей: Jon Davison (YES) сыграл на басу в “Thought I Was”, Martin played сыграл на басу в “Sip The Pleasure of Days” и Ethereal записал партии фортепиано для “A Brief Sparkle In The Nothingness”.



Трек-лист:



"It’s Already Too Late"

"Mother Superior"

"Sip The Pleasure Of Days"

"All That Lives Is Born To Die"

"Thought I Was"

"A Brief Sparkle In The Nothingness"

"Lament"

"Sister Wrongway"

"Want "

"Sip"

"A Love Letter To Humanity"

"Die With Me "

"Fade To Black"







