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Kontinuum

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Новое видео KONTINUUM



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"Two Moons", новое видео исландской группы KONTINUUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Need To Reason", выпущенного в 2018 году.

Группа комментирует: «Как и любой другой артист на планете, мы столкнулись с этой новой реальностью. Вынужденные мыслить нестандартно, мы решили вернуться к этой песне из "No Need To Reason", которая, как мы всегда считали, заслуживает визуального художественного выражения».

KONTINUUM Release "Two Moons" Music Video



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