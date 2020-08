сегодня



Новое видео KONTINUUM



"Two Moons", новое видео исландской группы KONTINUUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Need To Reason", выпущенного в 2018 году.



Группа комментирует: «Как и любой другой артист на планете, мы столкнулись с этой новой реальностью. Вынужденные мыслить нестандартно, мы решили вернуться к этой песне из "No Need To Reason", которая, как мы всегда считали, заслуживает визуального художественного выражения».







