Новое видео KONTINUUM

"Two Moons", новое видео исландской группы KONTINUUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Need To Reason", выпущенного в 2018 году.
Группа комментирует: «Как и любой другой артист на планете, мы столкнулись с этой новой реальностью. Вынужденные мыслить нестандартно, мы решили вернуться к этой песне из "No Need To Reason", которая, как мы всегда считали, заслуживает визуального художественного выражения».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).