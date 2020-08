26 авг 2020



Новое видео VANE



"Walk The Plank", новое видео группы VANE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Nightmare", выходящего третьего сентября.



Трек-лист:



"Row, Ye Scallywags!"

"The Cannibal"

"The Burial"

"Become The Nightmare"

"Walk The Plank"







