Новая песня INSIDIOUS DISEASE



"Betrayer", новая песня группы INSIDIOUS DISEASE, в состав которого входят Marc Grewe (вокал, MORGOTH) и Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz; гитара, DIMMU BORGIR), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "After Death", выход которого запланирован на 30 октября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Soul Excavation



02. Betrayer



03. Divine Fire



04. Unguided Immortality



05. Invisible War



06. Born Into Bondage



07. Enforcers Of The Plague



08. An End Date For The World



09. Nefarious Atonement



10. Secret Sorcery

























