Вокалист DISTURBED в новом сингле SAUL



"King Of Misery", новая песня группы SAUL, в записи которой принимал участие вокалист DISTURBED David Draiman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Rise As Equals", выход которого запланирован на 23 октября на Spinefarm Records.



Трек-лист:



01. Trial By Fire



02. Looking To Fight



03. Brother



04. King Of Misery



05. Get It Right



06. Rise As Equals



07. Inside



08. Don't Close Your Eyes



09. Levee



10. Here And Now



11. The Toll



12. Things Change



13. Sticks And Stones



14. Welcome To The Machine



















