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KALEN CHASE верит, что VIMIС что-то выпустят



В недавнем интервью у вокалиста VIMIC спросили, каков статус коллектива, у которого вот уже два с половиной года не было обновлений на Facebook-странице:



«Когда [Joey] начал [проект], первоначально группа называлась SCAR THE MARTYR. И мы говорили о том, чтобы сделать что-то [вместе], но так как это был побочный проект, а я пытался сделать что-то серьёзное, то он обратился к кому-то другому. Когда он перестал быть членом SLIPKNOT и захотел заниматься группой по полной программе, он позвонил мне и попросил принять в этом участие. И я, конечно же, согласился, потому что мы всегда говорили, что будем делать группу вместе, это было ещё в 2007 году, когда мы тусовались в автобусе [пока мы оба были в туре с KORN]. И это было прекрасно. Мы написали кучу песен и записали их. Надеюсь, альбом всё-таки выйдет, но я рад, что пять песен, которые уже выпущены, людям пришлись по душе. Нам нужно сделать несколько шоу. Мы играли в Южной Америке [и] Европе, и это было действительно здорово. И я был очень счастлив, что мы провели это время вместе».



На вопрос, есть ли у него хоть какое-то представление о причинах разрыва Joey со SLIPKNOT, он ответил:



«Сложно сказать, потому что мы долго были отдельно друг от друга. Мы разговаривали по телефону и действительно не вдавались в эти грязные подробности. Просто казалось, что пришло время перемен с обеих сторон. И я знаю нескольких парней из SLIPKNOT и Joey, и я думаю, что они все хорошие люди. Когда ты знаешь людей, вы были вместе так долго, то всё течет и меняется, отношения меняются. Я знаю, что какое-то время всё было несколько ядовито, но надеюсь и верю, что размолвок сейчас уже нет. Я просто полагаю, что Joey было необходимо попробовать что-то другое, и я думаю, что у нас было немало прекрасных моментов и отличного материала. И над чем бы Joey сейчас ни работал, я уверен, что это будет фантастика!».













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