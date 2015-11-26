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Scorged

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Страна
GermanyГермания
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Новое видео SCORGED



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"Black Crowned Enemy", новое видео группы SCORGED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего 25 сентября на El Puerto Records.

Трек-лист:

“Vengeance”
“Black Crowned Enemy”
“Wasted”
“Hell Glows Hot”
“Surveillance”
“Oppressor”
“Malignant Psychosis”
“Deep Contempt”
“Integrity”
“Materialism” 

GermanyвЂ™s SCORGED Release вЂњBlack Crowned EnemyвЂќ Video



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