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Новое видео SCORGED



"Black Crowned Enemy", новое видео группы SCORGED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего 25 сентября на El Puerto Records.



Трек-лист:



“Vengeance”

“Black Crowned Enemy”

“Wasted”

“Hell Glows Hot”

“Surveillance”

“Oppressor”

“Malignant Psychosis”

“Deep Contempt”

“Integrity”

“Materialism”







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