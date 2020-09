сегодня



Новая песня HEXX



"Vultures Gather Round", новая песня группы HEXX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Entangled In Sin, выход которого запланирован на 28 сентября на High Roller Records на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“Watching Me Burn”

“Entangled In Sin”

“Vultures Gather Round”

“Beautiful Lies”

“Power Mad”

“Internal Enemy”

“Strive The Grave”

“Touch Of The Creature”

“Wise To The Ways World”

“Over But The Bleeding”

“Signal 30 I-5” (bonus track)

“Night Of Pain” (bonus track)

“Terror” (bonus track)







