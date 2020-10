сегодня



Вокалист AT THE GATES в новом треке BENT SEA



"Quietus", новая песня группы BENT SEA, в состав которой входит барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren, доступна для прослушивания ниже. Партии вокала для неё записал Tomas Lindberg (AT THE GATES), а партии баса — Jesper Liveröd (NASUM).













