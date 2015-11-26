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Brother Firetribe

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7 сен 2020 : 		 Новый сингл BROTHER FIRETRIBE

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18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от BROTHER FIRETRIBE

12 фев 2017 : 		 Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в марте

30 сен 2016 : 		 Новая песня BROTHER FIRETRIBE

11 май 2014 : 		 Видео с выступления BROTHER FIRETRIBE

28 апр 2014 : 		 Новое видео BROTHER FIRETRIBE

27 мар 2014 : 		 Детали нового альбома BROTHER FIRETRIBE

13 мар 2014 : 		 Обложка сингла группы гитариста NIGHTWISH BROTHER FIRETRIBE

27 фев 2014 : 		 Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в мае

22 фев 2010 : 		 Новый фрагмент DVD BROTHER FIRETRIBE

19 фев 2010 : 		 Выход DVD BROTHER FIRETRIBE отложен

29 янв 2010 : 		 Превью нового DVD BROTHER FIRETRIBE

19 янв 2010 : 		 Новый DVD BROTHER FIRETRIBE

11 фев 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома BROTHER FIRETRIBE

30 янв 2008 : 		 Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в апреле

8 авг 2007 : 		 Вокалистка NIGHTWISH cпоет c BROTHER FIRETRIBE на их новом CD

31 дек 2006 : 		 BROTHER FIRETRIBE выпустят новый сингл

6 апр 2006 : 		 Дебют BROTHER FIRETRIBE с гитаристом NIGHTWISH
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Новый сингл BROTHER FIRETRIBE



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"Chariot Of Fire", новая песня группы BROTHER FIRETRIBE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feel The Burn", выход которого запланирован на 18 сентября.

Трек-лист:

"I Salute You"
"Arianne"
"Night Drive"
"Chariot Of Fire"
"Bring On The Rain"
"Love Is A Beautiful Lie"
"Ticking Away"
"Battle Ground"
"Candle In The Window"
"Rock In The City"

BROTHER FIRETRIBE Streaming New Single



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oloir


7 сен 2020, 14:18		Эрно в кадр не попал?


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