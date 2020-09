сегодня



Новый сингл BROTHER FIRETRIBE



"Chariot Of Fire", новая песня группы BROTHER FIRETRIBE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feel The Burn", выход которого запланирован на 18 сентября.



Трек-лист:



"I Salute You"

"Arianne"

"Night Drive"

"Chariot Of Fire"

"Bring On The Rain"

"Love Is A Beautiful Lie"

"Ticking Away"

"Battle Ground"

"Candle In The Window"

"Rock In The City"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 380