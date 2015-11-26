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все новости группы
Brother Firetribe
Финляндия
Hard Rock
Adult Oriented Rock
http://www.myspace.com/brotherfiretribe
Myspace:
http://www.myspace.com/brotherfiretribe
Facebook:
https://www.facebook.com/brotherfiretribeofficial
7 сен 2020
:
Новый сингл BROTHER FIRETRIBE
23 май 2020
:
Новое видео BROTHER FIRETRIBE
18 апр 2020
:
Видео с текстом от BROTHER FIRETRIBE
12 фев 2017
:
Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в марте
30 сен 2016
:
Новая песня BROTHER FIRETRIBE
11 май 2014
:
Видео с выступления BROTHER FIRETRIBE
28 апр 2014
:
Новое видео BROTHER FIRETRIBE
27 мар 2014
:
Детали нового альбома BROTHER FIRETRIBE
13 мар 2014
:
Обложка сингла группы гитариста NIGHTWISH BROTHER FIRETRIBE
27 фев 2014
:
Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в мае
22 фев 2010
:
Новый фрагмент DVD BROTHER FIRETRIBE
19 фев 2010
:
Выход DVD BROTHER FIRETRIBE отложен
29 янв 2010
:
Превью нового DVD BROTHER FIRETRIBE
19 янв 2010
:
Новый DVD BROTHER FIRETRIBE
11 фев 2008
:
Доступны семплы с нового альбома BROTHER FIRETRIBE
30 янв 2008
:
Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в апреле
8 авг 2007
:
Вокалистка NIGHTWISH cпоет c BROTHER FIRETRIBE на их новом CD
31 дек 2006
:
BROTHER FIRETRIBE выпустят новый сингл
6 апр 2006
:
Дебют BROTHER FIRETRIBE с гитаристом NIGHTWISH
сегодня
Новый сингл
BROTHER FIRETRIBE
"Chariot Of Fire", новая песня группы BROTHER FIRETRIBE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feel The Burn", выход которого запланирован на 18 сентября.
Трек-лист:
"I Salute You"
"Arianne"
"Night Drive"
"Chariot Of Fire"
"Bring On The Rain"
"Love Is A Beautiful Lie"
"Ticking Away"
"Battle Ground"
"Candle In The Window"
"Rock In The City"
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Oloir
7 сен 2020, 14:18
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).