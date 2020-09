сегодня



Альбом ASMODINA будет переиздан



Двадцать седьмого ноября альбом группы ASMODINA будет переиздан с бонус-материалами и доступен в следующих вариантах:



Bandcamp:

- Limited 2-LP Gatefold Coloured or Black Re-Vinyl. Includes signed autograph card from Angela Gossow and Mistress Demos. Only 200 copies available worldwide!

- Inferno T-Shirt.

- Jewelcase CD.



Nuclear Blast:

- Limited White/Black Inkspot or Black Re-Vinyl. Includes signed autograph card from Angela Gossow.

- Jewelcase CD.



EMP:

- Limited Glow-In-The-Dark or Black Re-Vinyl. Includes signed autograph card from Angela Gossow.

- Jewelcase CD



Трек-лист:



"Forgotten Tears"

"Blood"

"Impregnate The Beast Inside"

"Another Golgotha"

"Abuse"

"Nocturnal Obsession"

"Pleasure Dance"

"Pleasure Dance" - 1996 (Bonus Track)

"The Orphaned Hill" - 1996 (Bonus Track)

"Deep In Hate" - 1996 (Bonus Track)

Inferno - original version Inferno - original version





+0 -0



просмотров: 160