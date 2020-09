сегодня



Новый ЕР FOUL BODY AUTOPSY выйдет осенью



FOUL BODY AUTOPSY выпустят новый ЕР, получивший название Consumed By Black Thoughts, десятого октября.



Трек-лист:



"Vicious Cycles (Feeding Off Themselves)"

"Like A Phantom Of The Heart"

"My Liberation In Death"

"Consumed By Black Thoughts"

"Trapped In The Shadow Of Fear"







