Новая песня POSSESSED STEEL



"Spellblade", новая песня группы POSSESSED STEEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Aedris, выход которого запланирован на 30 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"The Dreamer"

"Spelllblade"

"Keeper Of The Woods"

"Forest Of The Dead"

"Frost Lich"

"Assault Of The Twilight Keep"

"Free At Last"

"Bogs Of Agathorn"

"Skeleton King"

"Nobunaga"







