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Новая песня POSSESSED STEEL
"Spellblade", новая песня группы POSSESSED STEEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Aedris, выход которого запланирован на 30 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.
Трек-лист:
"The Dreamer"
"Spelllblade"
"Keeper Of The Woods"
"Forest Of The Dead"
"Frost Lich"
"Assault Of The Twilight Keep"
"Free At Last"
"Bogs Of Agathorn"
"Skeleton King"
"Nobunaga"
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