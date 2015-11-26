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Possessed Steel

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Новая песня POSSESSED STEEL



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"Spellblade", новая песня группы POSSESSED STEEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Aedris, выход которого запланирован на 30 ноября на CD, виниле и в цифровом варианте.

Трек-лист:

"The Dreamer" 
"Spelllblade" 
"Keeper Of The Woods" 
"Forest Of The Dead" 
"Frost Lich" 
"Assault Of The Twilight Keep" 
"Free At Last"   
"Bogs Of Agathorn" 
"Skeleton King"
"Nobunaga" 

Toronto's POSSESSED STEEL To Release Debut Album In November, First Track Streaming Now



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