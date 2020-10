сегодня



Обучающее видео от THUNDER AND LIGHTNING



THUNDER AND LIGHTNING опубликовали обучающее видео на "All Your Lies", открывашку из альбома "Demonicorn".



Трек-лист:



"All Your Lies"

"Demonicorn"

"Demmin"

"The Temple Of Death"

"God For A Day"

"Heaven's Gate"

"Salt To The Wounds"

"Telltale Signs"







+0 -0



просмотров: 90