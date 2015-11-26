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Новое видео SONG OF ANHUBIS
"Teratos", новое видео группы SONG OF ANHUBIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reversed Reflection, выходящего двадцать третьего октября на Rockshots Records.
Трек-лист:
“Lonely Echoes”
“Misantropia”
“Persephone’s Call”
“Suicide Nation”
“Vestiges Of A LifeHypersomnia”
“Progressive Spiral”
“Hypersomnia”
“Teratos”
“Lethal Lens”
“My Own Enemy”
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