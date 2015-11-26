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Song of Anhubis

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Новое видео SONG OF ANHUBIS



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"Teratos", новое видео группы SONG OF ANHUBIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reversed Reflection, выходящего двадцать третьего октября на Rockshots Records.

Трек-лист:

“Lonely Echoes”
“Misantropia”
“Persephone’s Call”
“Suicide Nation”
“Vestiges Of A LifeHypersomnia”
“Progressive Spiral”
“Hypersomnia”
“Teratos”
“Lethal Lens”
“My Own Enemy”

SONG OF ANHUBIS Reveal вЂњTeratosвЂќ Single



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