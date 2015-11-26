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Новая песня KATLA
"Villuljós", новая песня группы KATLA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Allt þetta helvítis myrkur, выход которого запланирован на 13 ноября:
“Ást orðum ofar”
“Villuljós”
“Líkfundur á Sólheimasandi”
“Sálarsvefn”
“Vergangur”
“Hvítamyrkur”
“Húsavíkur-Jón”
“Allt þetta helvítis myrkur”
“Svartnætti”
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