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Новая песня KATLA



"Villuljós", новая песня группы KATLA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Allt þetta helvítis myrkur, выход которого запланирован на 13 ноября:



“Ást orðum ofar”

“Villuljós”

“Líkfundur á Sólheimasandi”

“Sálarsvefn”

“Vergangur”

“Hvítamyrkur”

“Húsavíkur-Jón”

“Allt þetta helvítis myrkur”

“Svartnætti”







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