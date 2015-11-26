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Katla

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Страна
IcelandИсландия
Стиль
-
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|||| сегодня

Новая песня KATLA



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"Villuljós", новая песня группы KATLA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Allt þetta helvítis myrkur, выход которого запланирован на 13 ноября:

“Ást orðum ofar”
“Villuljós”
“Líkfundur á Sólheimasandi”
“Sálarsvefn”
“Vergangur”
“Hvítamyrkur”
“Húsavíkur-Jón”
“Allt þetta helvítis myrkur”
“Svartnætti”

KATLA Announce Details Of Second Album; First Single Streaming



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