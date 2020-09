сегодня



Новый сингл FISH



"This Party’s Over", новая песня FISH, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "Weltschmerz", выход которого запланирован на 25 сентября.



Трек-лист:



CD1

“Grace Of God”

“Man With A Stick”

“Walking On Eggshells”

“This Party’s Over”

“Rose Of Damascus”



CD2

“Garden Of Remembrance”

“C Song (The Trondheim Waltz)”

“Little Man What Now”

“Waverly Steps (End Of The Line)”

“Weltschmerz”







