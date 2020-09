сегодня



Новое видео JAKKO JAKSZYK



JAKKO JAKSZYK объявил о выпуске нового сольного альбома Secrets & Lies, релиз которого намечен на двадцать третье октября. Первый сингл, ‘The Trouble With Angel’, будет представлен четырнадцатого августа. В записи материала принимали участие Robert Fripp, Gavin Harrison, Tony Levin & Mel Collins, John Giblin (Peter Gabriel, Kate Bush, Simple Minds), Mark King (Level 42), Peter Hammill (Van der Graff Generator) и Al Murray.



Secrets & Lies будет доступен в следующих вариантах: Limited CD+DVD Digipak (featuring 5.1 mix), Gatefold LP + CD и цифровой вариант. За оформление отвечалSam Chegini, а трек-лист выглядит следующим образом:



“Before I Met You”

“The Trouble With Angels”

“Fools Mandate”

“The Rotters Club Is Closing Down”

“Uncertain Times”

“It Would All Make Sense”

“Secrets, Likes & Stolen Memories”

“Under Lock & Key”

“The Borders We Traded”

“Trading Borders”

“Separation”



Видео на “It Would All Make Sense” доступно ниже.







