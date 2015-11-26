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CRYPTODIRA выпустили ЕР
CRYPTODIRA без всяких предварительных анонсов выпустили новый ЕР, получивший название "Better Left Unsaid", — это первый студийный материал с момента выхода в 2017 году "The Devil's Despair". Кроме того, коллектив объявил о том, что в этом году состоится релиз и полноформатного альбома "The Angel Of History".
Трек-лист ЕР:
“Better Left Unsaid”
“Unequal Exchange”
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