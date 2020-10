CRYPTODIRA выпустили ЕР

сегодня



CRYPTODIRA без всяких предварительных анонсов выпустили новый ЕР, получивший название "Better Left Unsaid", — это первый студийный материал с момента выхода в 2017 году "The Devil's Despair". Кроме того, коллектив объявил о том, что в этом году состоится релиз и полноформатного альбома "The Angel Of History".



Трек-лист ЕР:



“Better Left Unsaid”

“Unequal Exchange”







