|
|
|
все новости группы
|
сегодня
COREY GLOVER, NEIL CITRON на новом альбоме REFRAME
Группа REFRAME выпустит новую работу, получившую название Reaching Revery, двадцать пятого сентября на Luminol Records. В качестве гостей в записи материала принимали участие Corey Glover из Living Colour, Leight July, Neil Citron из Bangtower и Black Cat 6, Jessica Pymm, а John Clancy и Philo Cramer из Fear поспособствовали сочинению материала. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).