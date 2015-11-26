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COREY GLOVER, NEIL CITRON на новом альбоме REFRAME



Группа REFRAME выпустит новую работу, получившую название Reaching Revery, двадцать пятого сентября на Luminol Records. В качестве гостей в записи материала принимали участие Corey Glover из Living Colour, Leight July, Neil Citron из Bangtower и Black Cat 6, Jessica Pymm, а John Clancy и Philo Cramer из Fear поспособствовали сочинению материала.







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