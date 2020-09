все новости группы







16 сен 2020 : SKYLESS AEONS на CDN Records



SKYLESS AEONS на CDN Records



Канадская группа SKYLESS AEONS заключила контракт с лейблом CDN Records, на котором второго октября состоится выход нового альбома Drain The Sun.



Трек-лист:



“Ascension Towards Nothing”

“A Consciousness Decays”

“Go Fort And Multiply”

“The Age Of Regression”

“Dimensional Entrapment”

“Path Of Desolation”

“Drain The Sun”







