сегодня



Переиздание MATTSSON выйдет осенью



Группа MATTSSON, в состав которой входят Lars Eric Mattsson и Lance King (Balance Of Power, Empire), двадцать пятого сентября на Lion Music выпустят пересведенную версию альбома 2003 года Power Games с бонус-материалом:



"Preludes"

"Open The Gate"

"Victim Of Freedom"

"Blind Faith"

"Chained To My Pain"

"Bridge To The Past"

"Into Safety"

"Safely Through The Fight"

"Beyond The Horizon (Guitar Concerto no 1) Act I"

"Beyond The Horizon (Guitar Concerto no 1) Act II"

"Beyond The Horizon (Guitar Concerto no 1) Act III"

"Beyond The Horizon (Guitar Concerto no 1) Act IV"

"Beyond The Horizon (Guitar Concerto no 1) Act V"

"Beyond The Horizon (Guitar Concerto no 1) Act VI"

"Lead Me On My Way"

"Season To Change" (bonus track)







+0 -1



просмотров: 143