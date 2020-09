сегодня



Видео с текстом от ÆOLIAN



ÆOLIAN выпустят новую работу, получившую название "The Negationist", двадцатого ноября на Black Lion Records. За сведение отвечал Miquel A. Riutort (Mega) (The Unity, Cryptosy, The Agonist, Vltimas) в Psychosomatic Recording Studio, мастеринг проводил Dan Swano в Unisound Studios, а оформление создал Juanjo Castellano Rosado (The Black Dahlia Murder, Gates of Ishtar, Trident).



Трек-лист:



"Momentum"

"We Humans"

"Animals Burned"

"Unseen Enemy"

"Blackout"

"Golden Cage"

"Bleeding Garbage"

"The Flood"

"Children Of Mud"

"Ghosts Anthem"

"Reborn"



Видео с текстом к "Momentum" доступно ниже.







