Видео с текстом от DARK RITES



DARK RITES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Shadow God". Этот трек взят из альбома The Dark Hymns, выпущенного одиннадцатого сентября на Brutal Records:



"Divine Duplicity"

"Goliath The Coward"

"In Stasis"

"Moira"

"Scars"

"Serena"

"Shadow God"

"The Devil's Heroes"

"The Great Halcyon War"







