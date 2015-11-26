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Douaumont

США

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22 сен 2020 : Новое видео DOUAUMONT



сегодня



Новое видео DOUAUMONT



"Largo", новое видео авангардного дуэта DOUAUMONT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "DSCH: String Quartet No. 8", основанного на произведении известного советского композитора Дмитрия Шостаковича. Альбом выйдет 25 сентября на Pale Noise Media.



Трек-лист:



I. "Largo"

II. "Allegro Molto"

III. "Allegretto"

IV. "Largo"

V. "Largo"







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