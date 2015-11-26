Новое видео DOUAUMONT

"Largo", новое видео авангардного дуэта DOUAUMONT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "DSCH: String Quartet No. 8", основанного на произведении известного советского композитора Дмитрия Шостаковича. Альбом выйдет 25 сентября на Pale Noise Media.
Трек-лист:
I. "Largo"
II. "Allegro Molto"
III. "Allegretto"
IV. "Largo"
V. "Largo"
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