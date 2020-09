сегодня



Новый сингл NUCLEAR



"Facing Towards You", новая песня группы NUCLEAR, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Murder Of Crows", выход которого запланирован на Black Lodge Records / Sound Pollution 13 ноября.



Трек-лист:



"Pitchblack" (Intro)

"Murder Of Crows"

"No Light After All"

"When Water Thickens Blood"

"Friendly Sociopath"

"Abusados"

"Misery Inc."

"Facing Towards You"

"Hatetrend"

"Blood To Spare"

"Useless To Mankind







