Новый сингл NUCLEAR

"Facing Towards You", новая песня группы NUCLEAR, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Murder Of Crows", выход которого запланирован на Black Lodge Records / Sound Pollution 13 ноября.
Трек-лист:
"Pitchblack" (Intro)
"Murder Of Crows"
"No Light After All"
"When Water Thickens Blood"
"Friendly Sociopath"
"Abusados"
"Misery Inc."
"Facing Towards You"
"Hatetrend"
"Blood To Spare"
"Useless To Mankind
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