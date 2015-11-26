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Nuclear

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Новый сингл NUCLEAR



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"Facing Towards You", новая песня группы NUCLEAR, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Murder Of Crows", выход которого запланирован на Black Lodge Records / Sound Pollution 13 ноября.

Трек-лист:

"Pitchblack" (Intro)
"Murder Of Crows"
"No Light After All"
"When Water Thickens Blood"
"Friendly Sociopath"
"Abusados"
"Misery Inc."
"Facing Towards You"
"Hatetrend"
"Blood To Spare"
"Useless To Mankind

NUCLEAR Reveal New Single



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