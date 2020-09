все новости группы







22 сен 2020 : Вышел новый альбом BASTYON



22 сен 2020



Вышел новый альбом BASTYON



Шотландская группа BASTYON выпустила дебютную пластинку с одноименным названием:



"Bastyon"

"Ghost And The Darkness"

"Firedancer"

"What Used To Live"

"The Flame"

"Allegro Diabolico"

"Contortion"

"Sinking In The Drowning Pool"

"Vesuvius"

"Eternity's End"







