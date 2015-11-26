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ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск



Британская группа ANATHEMA объявила о планах «уйти в бессрочный отпуск» в результате пандемии коронавируса, которая охватила весь земной шар.



Новость об этом группа опубликовала в социальной сети во вторник (22 сентября):



«Дорогая семья ANATHEMA, этот год не такой, как все остальные. Мы все — каждый из вас, включая вас, — столкнулись с непредсказуемыми проблемами, которые повлияли как на нашу профессиональную, так и на личную ситуацию. В это тяжёлое время события этого года не оставили нам другого выхода, кроме как уйти в бессрочный отпуск. Для нас настало время двигаться другим путём в жизни.



Мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет. Мы испытываем к нашим поклонникам безграничную любовь и уважение за то, что они подарили нам лучшие годы нашей жизни. Щедрость, которую вы все проявили после неожиданной отмены нашего тура, всегда останется с нами.



Мы не могли предвидеть, чем обернётся этот год.



Большое, большое спасибо. ANATHEMA».







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