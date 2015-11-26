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Anathema

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23 сен 2020 : 		 ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск

8 окт 2019 : 		 ANATHEMA поедут в тур "We're Here Because We're Here"

1 сен 2019 : 		 ANATHEMA подписали контракт с MASCOT LABEL GROUP

31 окт 2018 : 		 Вышел сборник ANATHEMA

8 июн 2017 : 		 Тизер к новому альбому ANATHEMA

13 май 2017 : 		 Тизер к новому альбому ANATHEMA

25 апр 2017 : 		 Тизер к новому альбому ANATHEMA

30 мар 2017 : 		 Новая песня ANATHEMA

26 мар 2017 : 		 Новый альбом ANATHEMA выйдет летом

1 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ANATHEMA

28 авг 2015 : 		 Концертный релиз ANATHEMA выйдет в октябре

28 май 2015 : 		 Планируется выпуск бокс-сета ANATHEMA

28 фев 2015 : 		 Переиздание ANATHEMA доступно к прослушиванию

17 фев 2015 : 		 Переиздания ANATHEMA выйдут в апреле

11 ноя 2014 : 		 ANATHEMA отыграют специальный сет на Roadburn 2015

5 июн 2014 : 		 Новый альбом ANATHEMA доступен для прослушивания

20 май 2014 : 		 Новая песня ANATHEMA

13 апр 2014 : 		 Семпл новой песни ANATHEMA

4 апр 2014 : 		 Новый альбом ANATHEMA выйдет в июне

27 дек 2013 : 		 ANATHEMA завершили первую сессию

13 ноя 2013 : 		 Daniel Cardoso из ANATHEMA основал новую группу

24 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ANATHEMA

31 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ANATHEMA

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз ANATHEMA выйдет в сентябре

9 ноя 2012 : 		 Новый клавишник ANATHEMA

19 сен 2012 : 		 ANATHEMA снимут концерт в Болгарии
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|||| сегодня

ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск



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Британская группа ANATHEMA объявила о планах «уйти в бессрочный отпуск» в результате пандемии коронавируса, которая охватила весь земной шар.

Новость об этом группа опубликовала в социальной сети во вторник (22 сентября):

«Дорогая семья ANATHEMA, этот год не такой, как все остальные. Мы все — каждый из вас, включая вас, — столкнулись с непредсказуемыми проблемами, которые повлияли как на нашу профессиональную, так и на личную ситуацию. В это тяжёлое время события этого года не оставили нам другого выхода, кроме как уйти в бессрочный отпуск. Для нас настало время двигаться другим путём в жизни.

Мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет. Мы испытываем к нашим поклонникам безграничную любовь и уважение за то, что они подарили нам лучшие годы нашей жизни. Щедрость, которую вы все проявили после неожиданной отмены нашего тура, всегда останется с нами.

Мы не могли предвидеть, чем обернётся этот год.

Большое, большое спасибо. ANATHEMA».

ANATHEMA To



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


23 сен 2020, 14:11		В доки рыбу разгружать пойдут)
А так, жаль конечно.


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